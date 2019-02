Um 10 Uhr wollen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, Verkehrssenatorin Regine Günther und BVG-Chefin Sigrid Nikutta das neue System vorstellen. Bislang haben alle Anbieter eine eigene App, also Carsharing-Unternehmen, Leihräder, die BVG, die Bahn, der VBB, Taxis und andere. Eine Routenplanung, die verschiedene Verkehrsmittel integriert, gibt es nicht. "Die BVG und ihre Partner schließen nun ein Bündnis für die Mobilität von morgen und bieten damit ÖPNV und Sharing aus einer Hand", heißt es in der Einladung. "Wer in Berlin lebt, braucht kein eigenes Auto", heißt es weiter, die App soll den Umstieg erleichtern. Als schwierig galt bislang ein gemeinsames "Ticketing" zwischen den verschiedenen Firmen, wie also die Einnahmen aus dem Verkauf eines Tickets verteilt werden. Vor 90 Jahren startete die BVG in Berlin so erfolgreich, weil sie ein gemeinsames Ticket für alle Verkehrsmittel angeboten hatte.

Eine solche App gibt es bereits seit September 2017 in der litauischen Hauptstadt Vilnius - und genau dieses System soll auch in Berlin eingesetzt werden. Das Unternehmen "Trafi" meldete am Montagmorgen, dass es eine Partnerschaft mit der BVG eingehen werde. Nach Angaben von Trafi ist Berlin die erste Metropole in Europa, die ein solches System anbietet. In Vilnius profitiert auch die Stadt von der Trafi-App, weil die Daten für die Verkehrsplanung eingesetzt werden können. Im Dezember hatte Senatorin Günther auf der „Internationalen Mobilitätskonferenz“ in Berlin angekündigt, dass es eine App geben werde, die "alles" kann. Nicht einmal z^wei Monate später ist es nun offenbar schon so weit. Die App wird für Apple und für Android-Geräte angeboten.