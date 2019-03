Weder Elektroroller noch Flugtaxis werden in zehn, 20 oder 30 Jahren die Masse des Verkehrs bewältigen. Sondern Busse und Bahnen. Wie gehabt also? Nicht ganz. Die wachsende Stadt braucht mehr ÖPNV, viel mehr. Es spricht einiges dafür, dass vor allem die Straßenbahn den Mehrverkehr bewältigen wird. Sie kann schnell und vor allem günstig ausgebaut werden. Zwar werden derzeit vier Machbarkeitsstudien für vier U-Bahn-Streckenverlängerungen erstellt – für die U 7 an beiden Enden, die U 8 ins Märkische Viertel und die U 6 zum Gelände des Flughafens Tegel. Doch auch die 100. Studie kann die immensen Baukosten und die lange Bauzeit nicht ausgleichen.

In naher Zukunft wird es nur eine neue U-Bahn-Strecke geben, 2020 soll der Lückenschluss zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor auf der U 5 eröffnet werden. Im gleichen Jahr könnte auch nach vielen Verzögerungen der S-Bahn-Abzweig vom Nordring zum Hauptbahnhof (S 21) eröffnet werden. Anders als bei der U-Bahn sind weitere Strecken bei der S-Bahn realistisch: Innerstädtisch soll die S 21 über den Hauptbahnhof hinaus nach Süden verlängert werden, weil der derzeit in Bau befindliche Stummel wenig Sinn macht. Und die Siemensbahn könnte etwa 50 Jahre nach ihrer Stilllegung wiedereröffnet werden, also Ende der 2020er Jahre. Bekanntlich plant Siemens dort einen Campus, in den 600 Millionen Euro investiert werden.

40 Prozent mehr Waggons

Bis 2021 sollen drei Straßenbahnstrecken eröffnet werden, zum Ostkreuz, vom Hauptbahnhof zur Moabiter Turmstraße und von Adlershof nach Schöneweide. Derzeit gibt es 194 Kilometer Strecke, bis 2035 sollen es 270 Kilometer sein, so hat es Verkehrssenatorin Regine Günther in dieser Woche auf dem ersten Straßenbahnkongress der BVG angekündigt.

Die Zahl der Waggons werde um 40 Prozent auf 470 steigen. Die Straßenbahn sei „das Verkehrsmittel von morgen und übermorgen, nicht das von gestern“. In den kommenden 15 Jahren soll es bei der Straßenbahn 60 Prozent Leistungswachstum geben, so steht es im gerade fertiggestellten Berliner Nahverkehrsplan. In den letzten vier Jahren habe es gerade einmal vier Prozent Zuwachs gegeben, sagte BVG-Straßenbahnchef Rico Gast auf dem Straßenbahnkongress. Gast mahnte eine „klare politische Strategie“ an, nur so seien die Ziele zu erreichen. Sicher ist kein einziges Eröffnungsdatum für eine Straßenbahnstrecke.

Deutlich besser wird es in den kommenden Jahren mit der Fahrzeugsituation. Die U-Bahn-Flotte soll bis 2035 fast komplett erneuert und um 30 Prozent auf 1650 Waggons erweitert werden. Für die S-Bahn sollen bis 2033 mindestens 600 neue Waggons gekauft werden. Am 1. Januar 2021 soll der erste neue Zug mit Fahrgästen morgens um 4 Uhr von Südkreuz nach Spindlersfeld abfahren.

Busse ab 2030 nur noch mit Batterie

Nach Jahrzehnten der Planung und juristischer Auseinandersetzungen könnten 2025 die ersten Fernzüge über die Dresdner Bahn nach Süden rollen. 2018 war Baubeginn für die Strecke durch Lichtenrade, über die später auch der Flughafenexpress zum BER fahren soll.

Den Busverkehr will die BVG bis 2030 vollständig auf Batteriebetrieb umgestellt haben. Gerade wurden jedoch 950 Busse in herkömmlicher Dieseltechnik bestellt. Der Vertrag mit Mercedes sieht aber vor, dass stattdessen Elektrobusse geliefert werden sollen, wenn diese marktreif seien. 570 Millionen Euro muss die BVG zwischen 2020 und 2030 für Ladestationen ausgeben.

Eine neue App soll es im Sommer geben. Die BVG entwickelt sie mit zahlreichen Partnern. Die Smartphone-Anwendung soll viele Mobilitätsformen miteinander verknüpfen: den klassischen ÖPNV mit dem Carsharing, mit Elektromietrollern und Leihfahrrädern. Die App soll den Berlinern den Abschied vom Auto erleichtern.