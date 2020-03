In Marzahn soll ein 33-jähriger Mann seine Mutter getötet haben. Der Leichnam der 53 Jahre alten Frau wurde am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr im Hausflur eines Plattenbaus in Borkheider Straße gefunden, dann wurde die Polizei alarmiert. Wer die Frau gefunden hat, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Den Angaben zufolge deuten die Umstände auf ein Tötungsdelikt hin. Das betrifft sowohl die sogenannte Auffindesituation der Leiche als auch Details, die von den Beamten vor Ort herausgefunden wurden. Nähere Details wollte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Der 33-jährige Sohn der Frau konnte festgenommen werden

Die Beamten konnte noch in der Nähe des Wohnhauses den 33-jährigen Sohn der getöteten Frau finden und festnehmen. Seit 10 Uhr sind die Ermittler der ersten Mordkommission des Landeskriminalamtes vor Ort.

Der 33-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht. Die Leiche seiner Mutter soll nach am Dienstagnachmittag von der Rechtsmedizin obduziert werden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der 33-Jährige befindet sich nun im Gewahrsam.

Am Mittwoch soll darüber entschieden werden, ob ein Haftbefehl beantragt und der Verdächtige einem Richter vorgeführt wird.