Auf der Berliner Stadtautobahn ist es am Dienstagabend offenbar gleich zu drei Unfällen mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei in einem Tweet mitteilte, soll ein Fahrer in alle drei Unfälle involviert gewesen sein. Als sein Auto stand, sei er ausgestiegen und habe behauptet, in einer Kiste, die er auf die Straße stellte, befinde sich ein gefährlicher Gegenstand.

Kriminaltechniker durchleuchteten die Kiste den Angaben zufolge, dabei seien sie zunächst auf nichts erkennbar Gefährliches gestoßen, sagte die Sprecherin. Dabei sei die Kiste auch mit einem Wassergewehr aufgeschossen worden. In ihr habe sich der ersten Untersuchung zufolge Werkzeug befunden. Sprengstoffspuren seien dagegen im Auto nicht gefunden worden, sagte die Sprecherin auf Anfrage. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Wie Polizeisprecher Thilo Cablitz der Berliner Morgenpost sagte, habe der festgenommene Mann die drei Verkehrsunfälle auf dem Stadtring verursacht. Die Polizei prüfe nun, ob alle drei Unfälle zusammenhängen würden und eventuell auch absichtlich herbeigeführt wurden. Der Mann sei bereits polizeibekannt.

Am Abend übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen, weil eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden könne. Das liege an Verhalten und Äußerungen des Tatverdächtigen bei der Festnahme, hieß es. Cablitz: "Aufgrund unserer Erkenntnisse zu der Person spricht einiges für einen psychischen Ausnahmezustand des Tatverdächtigen." Nach Informationen der Berliner Morgenpost war der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits psychisch auffällig.

Die A100 wurde in beide Richtungen gesperrt. Bereits am Abend bildeten sich lange Staus. Die Sperrungen werden wohl bis in die Nacht andauern. Tsp