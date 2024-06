Mögliche Staus durch Bauarbeiten ab Dienstag Diese Einschränkungen kommen auf Autofahrer in Berlin zu

Für Autofahrerinnen und Autofahrer gibt es am Dienstag einige Einschränkungen auf Berlins Straßen. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, beginnen am Morgen Sanierungsarbeiten auf der Lise-Meitner-Straße in Charlottenburg. Bis Ende September ist die Straße für den Kfz-Verkehr in Richtung Westhafenkanal zwischen Mierendorffplatz und Olbersstraße gesperrt.

Auf der Autobahn 10 am Schönefelder Kreuz wird ebenfalls gebaut. Bis zum 21. Juni um fünf Uhr sind hier die Überfahrt vom Dreieck Nuthetal auf die A113 in Richtung Berlin, sowie die A13 Richtung Dresden gesperrt.

Für Autofahrer in Marzahn gibt es gute Nachrichten: Am Vormittag wird die Vollsperrung der Landsberger Allee aufgehoben. Seit Anfang März war die Straße in Höhe des Marzahner Knotens im Zuge von Brückenbauarbeiten gesperrt. Ab Dienstag steht dann in beide Richtungen wieder ein Fahrstreifen zur Verfügung. (dpa)