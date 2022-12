Monster, Roboter und ein Blick in die Zukunft Drei Familientipps für den Berliner Museumssonntag

Was machen Familien am ersten Januar? Wie wäre es mit einem Museumsbesuch? Zumal Museumssonntag ist und viele Museen freien Eintritt anbieten und manche auch besondere Aktionen. Tickets für den Museumssonntag sind nur unter shop.museumssonntag.berlin erhältlich und nicht in den Museen.

1 In die Zukunft sehen

Der erste Januar ist ja auch irgendwie der erste Tag der Zukunft. Was also liegt näher, als mit den Kindern ins Futurium zu gehen –ins Zukunftsmuseum. Das Haus am Alexanderufer 2 in 10117 Berlin ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Infos unter futurium.de.

2 Zahnbürstenroboter bauen

Im Technikmuseum werden Workshops für Kinder veranstaltet. © Henning Hattendorf

Auch das Technikmuseum ist beim Museumssonntag dabei, auf dem Programm stehen eine Führung zum Thema Straßenverkehr, ein Versuch bei minus 196 Grad, ein Workshop zum Zahnbürstenroboter bauen und eine Familienführung (Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin). Infos unter technikmuseum.berlin.

3 Monster besuchen

Der Grüffelo zeigt, wo es langgeht. © Kay Herschelmann/ Axel Scheffler

Auch das Museum für Kommunikation beteiligt sich am Museumssonntag, dort ist etwa die Ausstellung „Von Monstern, Mäusen und Menschen. Axel Schefflers fantastische Briefbilder“ zu sehen.

Für Kinder ab vier Jahren wird drei Mal am Tag der Workshop „Schönes aus Recycling-Material zaubern“ angeboten. Anmeldung direkt im Museum. Infos mfk-berlin.de.

Zur Startseite