Möpse im Kampf gegen die Uhr: Beim jährlichen Mopsrennen in Berlin gehen am Samstag rund 60 Teilnehmer an den Start. Dabei legen die kleinen Hunde eine 50-Meter-Strecke zurück.

Favoritin Emma schafft das in unter sechs Sekunden. Der viereinhalbjährige Altdeutsche Mops gewann in den beiden Vorjahren und holt sich nun womöglich das Triple. (dpa)