Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Berlin-Moabit am Freitag sollte der Tatverdächtige am Sonnabendnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach der Gerichtsentscheidung will die Generalstaatsanwaltschaft weitere Einzelheiten veröffentlichen. Das teilte sie auf Twitter mit.

Zugleich gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat weiter. Der Mord geschah am Freitagmittag in einem kleinen Park nahe der Spree. Noch am Nachmittag gab es laut Staatsanwaltschaft eine Festnahme. Die Polizei sprach von einem Radfahrer, der unter Verdacht stehe. Am Abend sollen Taucher der Polizei die Tatwaffe, eine Pistole, am Holsteiner Ufer in der Spree gefunden haben - nur einige hundert Meter vom Tatort entfernt. Auch das Fahrrad soll dort gefunden worden sein. Den Informationen zufolge soll der Täter das Opfer in den Kopf geschossen haben. Nach einem „Bild“-Bericht soll der Tote ein islamistischer Gefährder gewesen sein. Am Samstagmorgen hatte die Polizei noch keine weiteren Erkenntnisse.

Einem Bericht der "Berliner Zeitung" zufolge soll der Getötete früher für eine Anti-Terror-Einheit des georgischen Innenministeriums gearbeitet haben.