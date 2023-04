Mordkommission ermittelt Berliner Polizei findet tote Person in Friedrichshain

In der Weserstraße in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei am Montagnachmittag eine tote Person gefunden. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen auf Nachfrage. Nähere Informationen konnte die Sprecherin zunächst nicht geben. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Demnach soll die Leiche in einem Wohnungsbordell gefunden worden sein. Ein Notarzt hat dem Bericht nach noch erfolglos versucht, die tote Person zu reanimieren. Durch die Auffindesituation könne die Polizei ein Tötungsdelikt nicht ausschließen, hieß es. (Tsp)