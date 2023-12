Mordkommission ermittelt Berliner Polizei sucht nach Tötungsdelikt in Pankow nach Zeugen

Am Donnerstagabend entdecken Passanten in Berlin-Pankow einen blutüberströmten Mann auf dem Gehweg. Trotz Wiederbelebungsversuchen kann die Polizei nur noch den Tod feststellen. Noch am Abend wird die Mordkommission eingeschaltet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Sie möchte wissen, wer zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr am oder in der Nähe des Tatorts eine Auseinandersetzung oder weitere verdächtige Aktionen beobachtet hat. Seit Freitagmorgen verteilen Beamte in der Nähe des Tatorts an der Vinetastraße dafür mehrere Hinweisblätter.

Es handelt sich um ein Tötungsdelikt

Demnach wurde der Mann gegen 16.50 von Passanten entdeckt. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr rückten daraufhin zur Vinetastraße Ecke Berliner Straße nahe dem U-Bahnhof Vinetastraße an. Ein alarmierter Beamter versuchte den Mann wiederzubeleben, doch er war zu spät: Die Notärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zunächst war unklar, ob es sich um einen Suizid oder Tötungsdelikt handelte. Doch gegen 18.30 Uhr entschied die Polizei Berlin, die Mordkommission zum Tatort zu schicken. Es scheint sich um ein Tötungsdelikt zu handeln.

Nach B.Z.-Informationen wurde der Mann erstochen. Neben dem blutüberströmten toten Mann lag ein Fahrrad. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer oder einer der Täter damit unterwegs war.

Nach Angaben eines Sprechers hat die 8. Mordkommission des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. „Die Kriminaltechnik ist auch vor Ort. Man sucht und sichert Spuren“, so der Sprecher der Polizei Berlin am Donnerstagabend. Auch gegen 21:30 Uhr war die Identität des Opfers ungeklärt.

Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar. Der Leichnam wurde mit einer Plane abgeschirmt. Anwohner kamen nur mit ihrem Personalausweis zu ihrem Haus oder ihrer Wohnung.