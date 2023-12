Mordkommission ermittelt Blutüberströmter Mann verstirbt auf Gehweg in Berlin-Pankow

Am Donnerstagabend entdeckten Passanten in Berlin-Pankow einen blutüberströmten Mann auf dem Gehweg. Nachdem sie den Mann gegen 16.50 Uhr entdeckt hatten, alarmierten sie die Polizei. Die Beamten versuchten den Mann wiederzubeleben. Ein Arzt stellte schlussendlich am Einsatzort den Tod des Mannes fest. Die Leiche weist nach Auskunft eines Polizeisprechers Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt hinweisen. Nach B.Z.-Informationen wurde der Mann niedergestochen.

Sowohl Polizei als auch Feuerwehr rückten zur Vinetastraße Ecke Berliner Straße nahe dem U-Bahnhof Vinetastraße an. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Suizid oder Tötungsdelikt handelte. Doch gegen 18.30 Uhr entschied die Polizei Berlin, die Mordkommission zum Tatort zu schicken.

Nach Angaben des Sprechers hat die 8. Mordkommission des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. „Die Kriminaltechnik ist auch vor Ort. Man sucht und sichert Spuren“, so ein Sprecher der Polizei Berlin.

Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar. Der Leichnam wurde mit einer weißen Plane abgeschirmt. Anwohner kommen nur mit ihrem Personalausweis zu ihrem Haus oder ihrer Wohnung.