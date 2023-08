Obduktion angeordnet Frau in Berlin-Köpenick tot aufgefunden – Hinweise auf Tötungsdelikt

Eine 85 Jahre alte Frau ist in Berlin-Köpenick tot aufgefunden worden. Aufgrund der Auffindesituation werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Leiche in einem Einfamilienhaus in der Straße im Walde war demnach am Mittwochabend von Nachbarn entdeckt worden. Sie alarmierten daraufhin gegen 20.40 Uhr die Polizei.

Die dritte Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. Noch am Donnerstag soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche durchgeführt werden. Die Ermittlungen, insbesondere am Tatort und in der Umgebung, dauern an, hieß es. (Tsp, dpa)