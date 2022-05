Nach dem Fund einer leblosen Frau in einer Wohnung in Berlin-Spandau ermittelt die Mordkommission wegen eines Tötungsdelikts. Einsatzkräfte hätten die 78-Jährige am Dienstagvormittag in der Mehrfamilienwohnung in Hakenfelde entdeckt, teilte die Polizei mit.

Zuvor soll demnach der 77 Jahre alte Ehemann versucht haben, sich mit einem Sprung aus dem Fenster das Leben zu nehmen.

Rettungskräfte hätten den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Für die Frau kam nach den Angaben vom Dienstag jede Hilfe zu spät.

Leblose Frau in Lauchhammer gefunden

Auch in Lauchhammer, im brandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz, ist eine Frau an den Folgen eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens gestorben.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Polizei hat den 81-jährigen Ehemann vorläufig festgenommen.

Anwohner hätten die 71-Jährige am Dienstagnachmittag schwer verletzt auf einem Grundstück in der Straße Bärhaus gefunden, teilte die Polizei mit. Sie soll trotz medizinischer Hilfe noch vor Ort verstorben sein.

Erste Erkenntnisse ließen darauf schließen, dass sie Opfer einer Gewalttat wurde, hieß es weiter.

Nach den Angaben vom Dienstag ermittelt die Kriminalpolizei. (dpa)