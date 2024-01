Mordkommission ermittelt Leiche in der Wuhle in Berlin-Köpenick gefunden

Ein Spaziergänger hat am Samstagmorgen gegen 9 Uhr eine Leiche im Uferbereich der Wuhle, einem Nebenfluss der Spree, in Berlin-Köpenick entdeckt. Das teilte die Berliner Polizei am Nachmittag mit. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, weil der 43-Jährige Verletzungen am Kopf aufwies, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.

Der Mann wurde den Angaben zufolge im Uferbereich gegenüber der Argenauer Straße im Wasser gefunden. Er sei zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewiesen, hieß es weiter.

Beim Absuchen der Gegend wurde auf einem Gehweg eine Blutlache entdeckt. Ob diese von den Verletzungen des Mannes stammt und wie dieser ums Leben kam, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Obduktion des Leichnams soll noch am Samstag erfolgen. (Tsp)