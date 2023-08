Mordkommission ermittelt Mann stirbt nach Raub in Berlin-Lichtenberg

In Berlin-Lichtenberg ist es am Mittwochabend zu einem Raub in einer Wohnung gekommen, bei dem ein Mann verstorben ist. Die Mordkommission ermittelt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Nachfrage bestätigte. Weitere Einzelheiten zu dem Fall nannte die Sprecherin zunächst nicht. Zuerst hatte „Bild“ berichtet.

Medienberichten nach sollen Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend in die Maximilianstraße in Rummelsburg alarmiert worden sein. Bei dem Opfer soll es sich um einen 65-Jährigen handeln. Er soll den Berichten nach schwer verletzt in der Wohnung gefunden und noch am Tatort verstorben sein. Der Leichnam soll in die Gerichtsmedizin gebracht worden sein. (Tsp)