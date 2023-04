Mordkommission ermittelt Mann verletzt 33-Jährige in Berliner Bus schwer

Ein bislang unbekannter Täter hat eine Frau in einem Bus im Berliner Bezirk Mitte angegriffen und schwer verletzt. Der Mann habe am Dienstagabend auf Höhe Nauener Platz die 33-Jährige aus bislang unbekannten Gründen angegriffen und sei danach zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Den Angaben zufolge war die Frau in Begleitung ihrer zwei minderjährigen Kinder.

Wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei machte bislang keine Angaben, wie die Frau angegriffen wurde. Weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Vormittags folgen. (dpa)

