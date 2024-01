Mordkommission ermittelt Passanten finden verletzten Mann in Berlin-Schöneberg – 61-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Ein 61-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen in Berlin-Schöneberg von einem Angreifer auf einem Gehweg so schwer verletzt worden, dass er starb. Passanten fanden den Mann mit Kopfverletzungen gegen 8 Uhr an der Rembrandtstraße, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er starb.

Ein Zeuge gab an, dass er gesehen habe, wie ein anderer Mann auf das Opfer eingeschlagen habe. Der Täter sei dann geflüchtet. Eine Mordkommission ermittelt. (dpa)