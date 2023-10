Mordkommission ermittelt Zweijähriges Kind in Berlin-Gesundbrunnen getötet

An der Ackerstraße in Berlin-Gesundbrunnen soll eine 24-Jährige am Montag versucht haben, erst ihr zweijähriges Kind und dann sich selbst zu töten. Das teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Nachmittag mit.

Der Vater des Kindes und Ehemann der Frau fand beide gegen 13 Uhr leblos in der Wohnung. Er alarmierte die Feuerwehr und die Polizei.

Versuche der Reanimation noch in der Wohnung schlugen beim Kind fehl. Die Mutter wurde gerettet. Sie soll außer Lebensgefahr sein. Die Ermittlungen zum erweiterten Suizid dauern an. (Tsp)