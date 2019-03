Mehr als drei Jahre nach dem tödlichen Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm hat einer der beiden Angeklagten sein Schweigen vor Gericht gebrochen. In einer Erklärung, die einer seiner beiden Verteidiger für ihn verlas, gab Marvin N. am Dienstag vor dem Berliner Landgericht frühere Rasereien zu und sprach von damaliger „Überheblichkeit und Selbstüberschätzung“. Er sei aber davon überzeugt gewesen, dass ihm und anderen durch seine Fahrweise „niemals etwas passieren könne, weil ich einfach zu gut war“.

Staatsanwaltschaft geht von bedingtem Tötungsvorsatz aus

Die Staatsanwaltschaft geht dagegen von einem bedingten Tötungsvorsatz aus. Sie hätten tödliche Folgen ihrer halsbrecherischen Fahrt billigend in Kauf genommen. Der 27-jährige N. und der 30 Jahre alte Hamdi H. waren im ersten Prozess im Februar 2017 zu lebenslangen Haftstraffen wegen Mordes verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Entscheidung vor einem Jahr aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet. Die Richter sahen einen bedingten Tötungsvorsatz nicht ausreichend belegt.

Hamdi H. und Marvin N. hatten sich in der Nacht zum 1. Februar 2016 in der City West ein illegales Autorennen geliefert. Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde waren sie über den Kurfürstendamm gerast. Bis Hamdi H. an einer für ihn roten Ampel in einen Jeep krachte. Der 69 Jahre alte Fahrer starb in seinem Wagen.

Sein Auto sei sein Statussymbol gewesen

Seit drei Monaten stehen H. und N. wieder vor Gericht. Sie schwiegen bislang wie bereits im ersten Prozess. H. hatte sich damals allerdings gegenüber einer Verkehrspsychologin geäußert. Marvin N. ließ nun über seinen Verteidiger weiter erklären, sein AMG-Mercedes sei damals sein Statussymbol gewesen. Er sei damals mehrfach nachts sogenannte Stechen gefahren – „voller Begeisterung darüber, was mein Auto so hergab“. Damals sei er davon ausgegangen, „schon frühzeitig potentielle Gefahrenquellen zu erkennen und auch Fahrfehler anderer Verkehrsteilnehmer durch mein fahrerisches ‚Können' sicher und folgenlos meistern zu können“.

Zu dem Rennen auf dem Ku’damm sei es auf Initiative von Hamdi H. gekommen. Die Aufforderung durch Motorgeräusche habe er angenommen, so der 27-jährige N. weiter. Zunächst seien sie von einer roten Ampel zur nächsten gerast. Hamdi H. habe gegen ihn keine ernsthafte Chance gehabt. Kurz vor dem Unfall habe er wieder eine rote Ampel gesehen und gedacht: „Jetzt kannst du nicht mehr bremsen, also lieber beschleunigen, es wird schon gut gehen, da kommt keiner quer.“ Den Jeep habe er nicht gesehen. Nach dem tödlichen Ausgang habe er sein "eigenes Ich hinterfragt und korrigiert".

