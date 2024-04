Mordprozess in Berlin beginnt Frau auf Köpenicker Gehweg erstochen – Ex-Freund vor Gericht

Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 55-Jährigen in Berlin-Köpenick beginnt am Mittwoch der Prozess gegen ihren ehemaligen Freund. Die Anklage lautet auf Mord. Der 52-Jährige soll der Frau vor ihrer Haustür aufgelauert und dann mit einer Machete auf sie eingestochen haben. Die 55-Jährige habe sich etwa einen Monat vor der Tat am 23. Oktober 2023 von dem Mann getrennt.