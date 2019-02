Berlins Erstklässler kommen mit schwerwiegenden Defiziten in die Schule – und zwar sogar dann, wenn sie über zwei Jahre lang eine Kita besucht haben. Dies belegen die Einschulungsuntersuchungen für 31.000 Erstklässler im Schuljahr 2017, die jetzt von der Senatsverwaltung für Gesundheit veröffentlicht wurden. Die Defizite betreffen die Motorik und die Wahrnehmung. Am stärksten betroffen sind arabischstämmige Kinder.

Dies betrifft besonders den Bereich der Visuomotorik, also die Auge-Hand-Koordination, die es etwa ermöglicht, etwas akkurat auszuschneiden: Diese Fähigkeit ist bei 36 Prozent der arabischstämmigen Kinder nicht vorhanden, im Schnitt der Berliner Erstklässler aber bei 20 Prozent.

Insgesamt werden bei fast 30 Prozent aller Erstklässler überdies motorische Störungen festgestellt, fast ein Viertel hat kaum eine Mengenvorstellung. Aus der Tatsache, dass bei diesen Kindern die Förderung in der Kita kaum durchschlägt, schlussfolgert Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD), „dass der Einfluss des Kitabesuchs schwächer als der der sozialen Lage der Familie ist“. die Vorsitzende des Schulausschusses des Abgeordnetenhauses, Emine Demirbüken-Wegner (CDU), fragte am Donnerstag, „was falsch läuft in unserem Frühförderungssystem?“

