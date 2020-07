Laut Polizeiangaben beteiligten sich am Samstag rund 660 Motorradfahrer an einem Korso durch die Berliner Innenstadt, um gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen zu protestieren. Ab 12 Uhr zogen die Biker auf zwei Routen in Richtung Brandenburger Tor.

Die erste Tour führte von der Greifswalder Straße über die Alexanderstraße und Unter den Linden. Die zweite Route startete an der Spanischen Allee und führte über die AVUS (A115) und den Kaiserdamm zur Straße des 17. Juni.

Mehr zum Thema Mehrere Demonstrationen und Sperrungen Am Samstag droht Stau in der Berliner Innenstadt

Hintergrund des Protests ist ein Beschluss des Bundesrats zur Minderung der Lärmbelastung durch Motorräder. Er empfiehlt der Bundesregierung, sich bei der EU-Kommission für härtere Strafen für Tuning sowie für Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen einzusetzen. (Tsp)