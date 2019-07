Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Absicht seiner Partei bekräftigt, in Berlin ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr einzuführen. In einem gemeinsamen Interview der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit seinen Amtskollegen aus Wien und Zürich sagte Müller, er habe in dieser Hinsicht etwas von Wien gelernt: „Tatsächlich habe ich mich von diesem 365-Euro-Jahresticket in Wien anstecken lassen.“ Er wolle für Berlin „Schritt für Schritt auch das Ziel verfolgen, ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr für 365 Euro anbieten zu können.“

Das belebt eine Idee neu, die Müllers Partei im vergangenen Jahr auf ihrem Landesparteitag beschlossen hatte. Damals wollte sie mit großzügigen Vergünstigungen bei Bus, Tram und Bahn bei den Berlinern punkten.

Im November vergangenen Jahres beschlossen die Sozialdemokraten, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) das „Wiener Modell“ übernimmt. In der österreichischen Hauptstadt wird das Jahresticket für den gesamten öffentlichen Nahverkehr seit 2012 für 365 Euro angeboten. Seitdem hat sich die Zahl der Jahresabo-Besitzer mehr als verdoppelt. In Berlin kostet die VBB-Umweltkarte im jährlichen Abonnement zurzeit 728 Euro.

Zu einer radikalen Verbilligung hatten sich SPD, Linke und Grüne während der Koalitionsverhandlungen vor zwei Jahren nicht durchringen können. Und zwar mit Rücksicht auf den Berliner Haushalt, denn das „Wiener Modell“ würde den Zuschuss an die Berliner Verkehrsbetriebe und die S-Bahn um mehr als 100 Millionen Euro erhöhen. Außerdem würde die Zahl der Fahrgäste voraussichtlich massiv steigen, mit entsprechenden Auswirkungen auf Infrastruktur, Wagenpark und Personal.

Aus der Opposition äußerte sich der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Oliver Friederici zu Müllers Vorstoß: „Wir finden das Wiener Modell interessant. Allerdings ist Berlins Nahverkehr unterfinanziert, daher wird jeder Euro gebraucht. So lange im Entwurf des neuen Doppelhaushalts keine zusätzlichen Gelder für die BVG dafür vorgesehen sind, muss sich Berlins Regierender Bürgermeister fragen lassen, ob er die Berliner wirklich entlasten oder doch nur Sommertheater spielen will.“