Tagesspiegel Plus Müll in Berliner Parks : Kreuzbergs Bürgermeisterin Herrmann will weniger Eimer und ein Verbot für Plastik

Nicht zu wenig Eimer seien das Problem, sagt die Grüne-Regierungschefin von Friedrichshain-Kreuzberg – sondern zu viel Plastik. Ihr schwebt ein anderer Weg vor.