Kunst und Kultur stehen für das Miteinander, kulturelle Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt, so erleben es viele Menschen. In Berlin setzen nun mehrere Orchester ein musikalisches Zeichen für Frieden und Freiheit und solidarisieren sich mit den Menschen aus der Ukraine.

So findet diesen Donnerstag, 17. März, um 18.30 Uhr unter der Leitung von Chefdirigent Christoph Eschenbach im großen Saal des Berliner Konzerthauses ein Solidaritätskonzert mit Werken von Valentin Silvestrov und Dmitri Schostakowitsch für ukrainische Kinder und ihre Familien statt. Die Erlöse und Spenden gehen an das SOS-Kinderdorf Ukraine. Tickets sind online und an der Abendkasse erhältlich.

Gemeinsam mit dem „dokumentartheater berlin“ lädt die Europäische Akademie am Freitagabend um 19 Uhr zum Benefizkonzert „Voices from Ukraine“ ein, das neben einer musikalischen Darbietung auch Stimmen aus dem Krieg abbildet: Ukrainische Künstler:innen aus dem gemeinsamen Ensemble, die nach Berlin in Sicherheit kommen konnten, werden Texte jener aus 20 Personen bestehenden Gruppe lesen, die sich weiterhin in der ukrainischen Heimat befinden. Die Spenden der Benefizveranstaltungen werden über den gemeinnützigen Verein „dokumentartheater berlin“ an die Betroffenen vermittelt.

Unter der Schirmherrschaft des ukrainischen Botschafters in Deutschland und der DRK-Präsidentin interpretieren am Samstagabend um 20 Uhr 25 ukrainische und internationale Künstler:innen gemeinsam ohne Gage ukrainische Volkslieder im Kammermusiksaal der Philharmonie. Die Einnahmen des Benefizkonzertes gehen an den Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes.

Dabei sein wird unter anderem der 16-jährige Yehor Bakhmut, der bereits viele Auszeichnungen erhalten hat und nach Berlin geflüchtet ist. Tickets sind online als auch an der Abendkasse gegen Barzahlung erhältlich. Parallel zu dem Konzert ist im Mauermuseum, dass die Benefizveranstaltung mit präsentiert, eine Ausstellung über die Freiheitsbewegung der Bürger der Ukraine in den 1970er Jahren und auf dem Majdan in Kiew 2013 bis 2014 zu sehen.

Musik als Protestmittel gegen den Krieg können Klassikfans am Sonntagabend um 20 Uhr ebenfalls im Kammermusiksaal der Philharmonie auf sich wirken lassen. Die Erlöse gehen an Ärzte ohne Grenzen. Tickets können im Onlineshop oder an der Abendkasse erworben werden.