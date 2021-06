„Es wird Livemusik geben, ein richtiges Konzert mit Bühne und Zuschauern!“, verkündete Carsten Stricker, Mit-Organisator der Fête de la Musique Berlin, Mitte der Woche aufgeregt per Mail. Bis zuletzt war unklar, ob bei der diesjährigen Fête am 21. Juni überhaupt Live-Veranstaltungen stattfinden können, oder ob das Event wie im letzten Jahr ausschließlich online gestreamt werden kann.

Nun steht fest: Sinkende Inzidenzen und ein Hygienekonzept erlauben es immerhin, eine begrenzte Anzahl von Besucher:innen unter freiem Himmel an einem Konzert teilnehmen zu lassen. Dieses Livekonzert findet als Auftakt der Fête de la Musique allerdings schon einen Tag vorher, am Sonntag den 20. Juni statt. Und zwar in Marzahn, dem diesjährigen Partnerbezirk des Musikfestivals.

Die Arena in den Gärten der Welt sollte genug Platz bieten, um Zuhörerinnen und Zuhörern ein coronakonformes Konzerterlebnis zu bieten. Auf der Bühne stehen sollen an diesem Abend ab 18 Uhr unter anderen „Die Vokalhelden“ der Berliner Philharmoniker und die Berliner Showband „Make A Move“.

Alle weiteren Konzerte werden gestreamt. Unter anderen treten Westbam, Barrie Kosky und Katharine Mehrling auf.

Auch die Club-Programme von Ritter Butzke und dem Gretchen sollen als Livestream übertragen werden. Das komplette Programm sowie kostenlose Tickets für die Auftaktveranstaltung gibt es unter www.fetedelamusique.de.