Mutmaßlicher Täter festgenommen Mann in Berlin-Reinickendorf mit Messer verletzt

Ein Mann ist am Freitagabend in Berlin-Reinickendorf auf offener Straße mit einem Messer verletzt worden. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Höchstwahrscheinlich hatte der Vorfall demnach etwas mit familiären Streitigkeiten zu tun. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatortes im Ortsteil Heiligensee festgenommen. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. (dpa)