- Berlin ist am ersten Mai Party und Protest: Die "Hedonistische Internationale" zieht durchs Villenviertel Grunewald, das MyFest wird erstmals um den MaiGörli ergänzt (hier ein Video).

- Die Demos in Berlin wie auch in Hamburg bleiben weitgehend friedlich, schwere Krawalle gab es vor allem in Paris.

- Was in der Walpurgisnacht geschah, erfahren Sie hier in unserem Newsblog vom Montag.