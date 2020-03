Die Berliner CDU erhöht den Druck auf den rot-rot-grünen Senat im Fall der finanziell angeschlagenen Genossenschaft Diese eG. "Die Wahrscheinlichkeit für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss wird immer größer", sagte Landeschef Kai Wegner in einer Presserunde am Montagmorgen. "Aus einer Affäre, die in Friedrichshain-Kreuzberg begann, ist längst eine Affäre des Senats geworden", sagte Wegner.

Wie mehrfach berichtet, hatten die Baustadträte Florian Schmidt in Friedrichshain-Kreuzberg und Jörn Oltmann (beide Grüne) in insgesamt sieben Fällen das bezirkliche Vorkaufsrecht von Immobilien zu Gunsten der Diese eG gezogen.

Wegen mangelndem Kapital hatte die Genossenschaft ein Gebäude in der Rigaer Straße dann doch nicht kaufen können, doch auch mit dem Kauf der verbliebenen sechs Immobilien war die Diese eG finanziell überfordert. Die Insolvenz drohte, erst durch ein Darlehen der Landesbank IBB konnte die Genossenschaft abgesichert werden.

CDU klagt über "außergewöhnliche" Geheimhaltung

Am Zustandekommen dieser Entscheidung der Landesbank hat die CDU nun einige Fragen. "Der Eindruck, der sich bei mir bestärkt, ist, dass bei der Diese eG sämtliche normalen Bankmechanismen außer Kraft gesetzt wurden. Das kann nur gehen, wenn es von oberster Stelle auch politische Anweisungen gab", sagte Wegner.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte der Generalsekretär der CDU, Stefan Evers, Akteneinsicht in der Senatsverwaltung für Finanzen erhalten. Unter "außergewöhnliche Geheimhaltung", wie er kritisierte.

Vier Stunden habe er die Akten einsehen dürfen, allerdings nur allein und ohne Kopien machen zu dürfen. Lediglich Notizen seien erlaubt gewesen, über einen Großteil des Inhalts dürfe er keine Auskunft geben. "Es kann nicht sein, dass Abgeordnete in ihrem Kontrollrecht gehemmt werden", sagte Evers.

"IBB wurde politisch missbraucht"

Obwohl nahezu der gesamte Umfang der Akte der Verschwiegenheitserklärung unterliege, konnte er einen Eindruck über die finanzielle Situation bei der Diese eG erhalten. "Mir hat sich nach der Akteneinsicht ganz massiv der Eindruck aufgedrängt, dass die Möglichkeiten der IBB politisch missbraucht wurden, um Einzelnen aus der Patsche zu helfen." Die Diese eG sei nur durch den massiven Einsatz öffentlichen Geldes handlungsfähig geblieben.

In der Partei wolle man zunächst eine weitere Akteneinsicht mit mehreren CDU-Abgeordneten abwarten und hoffe auf mehr freiwillige Transparenz des Senats. Sollte dies nicht geschehen, müsse die Entscheidung darüber bis zur Sommerpause gefallen sein. "Unsere Fragen reichen schon jetzt für einen Untersuchungsausschuss aus", sagte Wegner.