Hakan Tas legt nach seiner Alkoholfahrt samt Unfallflucht sein Amt als innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus nieder. Er ist auch nicht mehr Mitglied des Innenausschusses, des Amri-Untersuchungsausschusses und des Parlamentspräsidiums. Das teilte die Linksfraktion am Dienstag mit.

Er bereue seinen Fehler zutiefst und möchte die Konsequenzen tragen, sagte Tas: „Ich habe immer für Glaubwürdigkeit in der Politik gekämpft, ich könnte es deshalb mit meinen eigenen Ansprüchen nicht vereinbaren, weiter im innenpolitischen Bereich Politik zu machen.“

Fraktionschefin Carola Bluhm sagte: „Kein Mensch ist fehlerfrei. Für uns kommt es darauf an, wie man mit diesen Fehlern umgeht.“ Er lässt seine Ämter im Fraktionsvorstand, im Kulturausschuss und als Vorsitzender des Integrations- und Sozialausschusses ruhen: Ob er diese niedergelegt, werde 2019 entschieden. Tas hatte in der Nacht zu Samstag mit seinem Auto in der Nähe des Potsdamer Platzes einen Unfall gebaut und war geflohen. Am Nollendorfplatz wurde er gestoppt. Er hatte ein Promille Alkohol im Blut. Der Aufhebung seiner Immunität stimmte Tas zu. Nach üblicher Praxis muss er mit einem Strafbefehl samt hoher Geldstrafe rechnen.