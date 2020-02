Bei dem Anschlag eines 43-jährigen Rechtsextremen im hessischen Hanau sind am Mittwochabend elf Menschen getötet worden. In einem Bekennerschreiben und einem Video äußerte der bei dem Angriff selbst getötete Täter rassistische Motive, die Generalbundesanwaltschaft ermittelt.

In mehreren deutschen Städten gibt es am Donnerstagabend Mahnwachen. In Berlin versammelten sich die Menschen vor dem Brandenburger Tor und gedachten der Opfer in Stille. Die Teilnehmer zündeten Kerzen an und bildeten eine Menschenkette.

Rund tausend Menschen haben sich nach Einschätzungen unserer Kollegin Claudia Seiring dort versammelt. Trauer und Fassungslosigkeit seien zu spüren. Auch Vertreter von Amnesty International und der evangelischen Kirche sind vor Ort. Aufgerufen zu der Zusammenkunft hatte unter anderem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Zuvor hatten sich rund 20 Politiker verschiedener Parteien an den Händen gefasst und eine Schweigeminute abgehalten. Zu ihnen zählten die beiden Bundes- und Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Katrin Göring-Eckardt, FDP-Chef Christian Lindner, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und der SPD-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh. Danach gingen die Bundespolitiker geschlossen zum Bundestag zurück.

Teilnehmer gedenken der in Hanau getöteten Menschen bei einer Mahnwache am Brandenburger Tor. Foto: dpa

Auch am Hermannplatz wird gegen den rassistischen Terror demonstriert. Informationen der Polizei zufolge nehmen zwischen 1500 und 2000 Menschen an dem Trauermarsch teil. Linke Parteien und Gruppen hatten zu dem Trauermarsch aufgerufen. Die Demonstranten tragen Antifa- und kurdische Flaggen sowie Plakate der Initiative "Aufstehen gegen Rassismus". Viele – auch ältere – Menschen aus der Zivilgesellschaft nehmen teil. Einige Plakate sind selbst gestaltet. "Racism Kills", steht auf einem.

Auch bei der Eröffnungsgala der 70. Berlinale am Donnerstagabend soll den Opfern in einer Schweigeminute gedacht werden, das kündigten die Organisatoren an. Die Berlinale stehe für Toleranz, Respekt und Gastfreundschaft. „Das Festival stellt sich gegen Gewalt und Rassismus.“ (Tsp)