Nach antisemitischen Protesten in Berlin Kai Wegner fordert Haftstrafen für Israelhass

Berlins Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) fordert harte Strafen für antisemitisch motivierte Straftaten. „Wenn es wirklich Volksverhetzung ist, Israelfeindlichkeit, dann erwarte ich auch, dass solche Menschen durchaus für einen gewissen Zeitraum ins Gefängnis gehen“, erklärte Wegner am Dienstagabend bei einem Auftritt in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Wegner, der in seinen Statements mehrfach die Unabhängigkeit der Justiz betonte, forderte dennoch konsequente Strafen bei israelfeindlichen Aktionen. „Ich erwarte, dass Strafen ausgesprochen werden, die wehtun“, sagte Wegner. Das Strafmaß müsse „voll ausgeschöpft werden“, erklärte er weiter mit Blick auf Vorgänge, wie sie zuletzt in Berlin zu beobachten waren.

Bilder, wie sie zuletzt bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin entstanden sind, bezeichnete Wegner als „inakzeptabel“. „Das sind Bilder, die ich aus der deutschen Hauptstadt nicht sehen möchte“, sagte Wegner. Es dürfe in Berlin nicht passieren, „dass Jüdinnen und Juden wieder in Angst leben“.

Skeptisch reagierte Wegner auf einen Vorstoß von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Dieser hatte angeregt, all jenen, die den Terror der Hamas auf deutschen Straßen feiern oder gutheißen, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. „Hört sich in der Theorie ganz gut an, kann ich mir nur schwerlich vorstellen“, sagte Wegner am Dienstagabend.

Er ergänzte mit Blick auf die Geschehnisse vom vergangenen Sonntag: „Auch die Menschen, gerade die jungen Leute, die jetzt am Potsdamer Platz demonstriert haben, werden zum Großteil einen deutschen Pass haben.“ Wegner erklärte, viele der sich dort und andernorts versammelnden jungen Menschen seien „Berliner Jungs“. Allerdings sei bei Themen wie der gescheiterten Integration einzelner zu lange weggeschaut worden.