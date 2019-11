Nach einer Attacke mit dem von Experten als hochgefährlich eingestuften Emotet-Virus auf Rechner der Humboldt-Universität (HU) hat deren Pressestelle Befürchtungen einer schwerwiegenden Schädigung des eigenen IT-Systems zurückgewiesen.

In einer am Montagnachmittag verschickten Pressemitteilung erklärte die HU: „Trotz einzelner Infektionen mit dem Computervirus Emotet ist die Humboldt-Universität zu Berlin weiterhin vollkommen handlungs- und funktionsfähig.“

Das besonders gesicherte Verwaltungsnetz der HU und die zentral betriebenen Systeme des Computer- und Medienservice (CMS) seien nicht von der Malware betroffen, hieß es weiter. „Die HU ist weiterhin uneingeschränkt digital und online präsent“, erklärte ein Sprecher. Er räumte jedoch ein, insgesamt seien neun von rund 43.000 Accounts an der HU infiziert. Die HU habe Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und eine – entsprechend der Gesetzgebung notwendige – Datenschutzmeldung vorgenommen.

Erste Mails hatten den Virus am 29. Oktober übertragen

Über die Identifikation der Angriffe mit Emotet hatte Frank Kühnlenz, IT-Sicherheitsbeauftragter der Universität, am vergangenen Freitag die rund 43.000 Besitzer einer HU-Mailadresse informiert. Seinen Angaben zufolge hatten am 29. Oktober erste E-Mails, die auf HU-Servern von außen eingingen und die durch externe, infizierte Systeme automatisch versendet worden waren, den Virus über Anhänge übertragen.

Seitdem würden E-Mails, in deren Anhang sich verschlüsselte zip-Dateien befinden, durch den Computer- und Medienservice herausgefiltert, erklärte Kühnlenz am Freitag.

Lückenhafte Sicherheitsvorkehrung

Tatsächlich funktionierte diese Sicherheitsmaßnahme am Montag nur eingeschränkt. Sven Kohlmeier, Digitalpolitiker der SPD-Fraktion, verschickte im Selbsttest Mails mit entsprechenden Anhängen an Mailadressen der HU. Der Absender bekam zwar eine Fehlermeldung, die Anhänge wiederum landeten dem SPD-Politiker zufolge im Postfach der Empfänger.

Während Experten weiter vor der Gefahr durch den Emotet-Virus warnen und die aktuelle Bedrohungslage für hoch halten, schloss das für die digitale Infrastruktur der Berliner Verwaltung zuständige IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) ein Übergreifen der Schadsoftware auf das Berliner Landesnetzes aus. „Wir verfügen über keinerlei Schnittstellen mit der HU, eine Übertragung des Virus hat nicht stattgefunden“, erklärte eine Sprecherin.

Sie mahnte jedoch dazu, „extrem vorsichtig“ zu sein und die Anhänge von Mails vor dem Öffnen zu überprüfen. Die Bedrohungslage durch Emotet sei aktuell hoch, sagte die Sprecherin. Nutzer müssten dafür sensibilisiert werden.

Emotet, der zuletzt das IT-System des Berliner Kammergerichts zunächst infiziert und schließlich lahmgelegt hatte, gilt als extrem schwer zu identifizierender Virus. In einer Warnung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) heißt es dazu: „Emotet liest die Kontaktbeziehungen und E-Mail-Inhalte aus den Postfächern infizierter Systeme aus. Diese Informationen nutzen die Täter zur weiteren Verbreitung des Schadprogramms.“

Warnung vor "zerstörerischer" Schadsoftware

Empfänger erhalten demnach E-Mails mit authentisch aussehenden, jedoch erfundenen Inhalten von Absendern, mit denen sie erst kürzlich in Kontakt standen. Aufgrund der korrekten Angabe der Namen und Mailadressen von Absender und Empfänger in Betreff, Anrede und Signatur wirkten diese Nachrichten auf viele authentisch. Die Empfänger werden so zum unbedachten Öffnen des schädlichen Dateianhangs oder der in der Nachricht enthaltenen URL verleitet.

In der Folge lädt Emotet weitere Schadsoftware nach, wie zum Beispiel den Banking-Trojaner Trickbot. Diese Schadprogramme führen zu Datenabfluss oder ermöglichen den Kriminellen die vollständige Kontrolle über das System. Selbst das US-amerikanische Notfall-Interventionsteam "US-Cert" bezeichnete Emotet zuletzt als eines der "kostenträchtigsten und zerstörerischsten" Schadprogramme.