Im Streit um die zwölf landeseigenen Testzentren in Berlin hat die Vergabekammer den Auftrag an das Münchener Unternehmen 21DX für unwirksam erklärt. Das berichtete der RBB am Donnerstag. Die Senatsgesundheitsverwaltung bestätigte die Entscheidung der Vergabekammer auf Anfrage.

Dem Bericht zufolge wurde die Fortführung des Auftrags bereits ab dem 1. Januar 2022 untersagt, wobei sich die Entscheidung auf eine Vergabe aus dem November 2021 bezog. Allerdings betreibe 21DX die Testzentren weiter, weil die juristische Auseinandersetzung noch nicht abgeschlossen sei, hieß es.

"Die Vergabe für den Betrieb der durch den vorherigen Senat beauftragten Corona-Testzentren wird derzeit in der Gesundheitsverwaltung geprüft. Transparenz ist uns wichtig", teilte eine Sprecherin dem Tagesspiegel mit. Unabhängig davon müsse wegen der Omikron-Welle das Testen bis auf weiteres gewährleistet werden. "Deshalb haben wir gegen die Entscheidung der Vergabekammer Rechtsmittel eingelegt. Wir warten die Entscheidung des Gerichts ab", erklärte sie.

Die Entscheidung der Kammer geht zurück auf Beschwerden unterlegener Konkurrenten, die die Vergabe des millionenschweren Auftrags beanstandet hatten. Im Mittelpunkt des Streits steht der Vorwurf, dass 21DX an der Erstellung der Auftragsunterlagen beteiligt gewesen und somit im Bieterverfahren einen Wettbewerbsvorteil besessen haben soll.

21DX wurde erst im September 2020 gegründet

Die Einwände sind nicht neu. Die Firma war erst im September 2020 gegründet worden, schon ein paar Wochen später hatte sie den ersten zweistelligen Millionenauftrag des Landes in der Tasche – trotz einiger Konkurrenz aus Berlin. Zuerst erfolgte die Vergabe ohne Ausschreibung an 21DX, später gab es eine Ausschreibung, die jedoch im Mai 2021 wegen der Vorwürfe von der Vergabekammer gestoppt wurde.

Dennoch schloss die Senatsgesundheitsverwaltung noch unter der alten Senatorin Dilek Kalayci (SPD) wiederholt Interimsverträge mit 21DX ab, um den Betrieb der Testzentren sicherzustellen.

Nach Checkpoint-Recherchen pflegte die Gesundheitsverwaltung enge Kontakte zu dem Münchener Unternehmen. Am Montag hatte der Tagesspiegel-Newsletter aus internen Unterlagen berichtet, die einen vertrauten Umgangston der Beteiligten miteinander offenbarten. Zugleich drängte 21DX bereits im November 2020 auf einen schnellen Abschluss, da es auch eine steigende Nachfrage aus dem privaten Sektor gebe.

Misslich: Bedarf an PCR-Tests wegen Omikron besonders hoch

Für die neue Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) kommt die Entscheidung der Vergabekammer ungünstig: Wegen der Omikron-Welle sind die Infektionszahlen in Berlin so hoch wie nie.

Entsprechend groß ist die Nachfrage nach PCR-Tests infolge positiver Schnelltestergebnisse oder roter Warnungen in der Corona-App - die aber nur in den landeseigenen Testzentren kostenlos sind. Daher kommt es derzeit zu langen Warteschlangen. Gote will die Möglichkeiten auch auf private Anbieter ausweiten, doch das wurde bisher nicht umgesetzt.