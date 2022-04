Zum Auftakt des Landesparteitags der Linke in Berlin haben Spitzenvertreter der Partei die Mitglieder zu Geschlossenheit aufgerufen. Landeschefin Katina Schubert sprach von einer „sehr schwierigen Lage“ für die Partei, die „Mitgliedern nach allen Seiten“ verliere und zuletzt ein zerstrittenes Bild abegegen habe.

„Wir brauchen eine thematische Erneuerung“, forderte Schubert und rief die Partei dazu auf, ihr Grundsatzprogramm zu überarbeiten. In der Außenpolitik, aber auch bei den Themen Digitalisierung und gute Arbeit brauche das Programm ein „Update“, sagte Schubert. Sie forderte Preisregulierungen für Mieten, Energie und Lebensmittel, Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie eine deutliche Anhebung der Regelsätze von Hartz IV.

Deutliche Worte fand Schubert zum Krieg in der Ukraine und den sich daraus ergebenden Lehren für ihre Partei. „Wir mussten erkennen, Russland ist eine imperialistische Macht, die Krieg als Mittel bewusst einsetzt. Russland ist eine Diktatur, es ist ein kapitalistisches System, in dem Oligarchen und Monopole Politik und Preise diktieren“, erklärte die Parteichefin.

Sie rief die Linke dazu auf, "unseren außen- und friedenspolitischen Instrumentenkasten neu zu ordnen" und bezeichnete es als "unzureichend", die in der Vergangenheit "berechtigte" Kritik an der Nato und deren Osterweiterung als Ursache für den Krieg heranzuziehen.

Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer forderte die Partei dazu auf, zusammenzuhalten. „Da draußen warten genug Aufgaben, als dass wir uns untereinander spalten lassen sollten“, sagte Lederer. Er fügte unter dem Applaus der mehr als 170 Delegierten hinzu: „Ich habe nicht 30 Jahre die Partei mitaufgebaut, um jetzt zuzusehen, wie sie sich selbst kaputt macht.“ Lederer bezog sich dabei unter anderem auf die Zerrissenheit der Partei im Umgang mit der Corona-Krise oder dem Krieg Russlands in der Ukraine.

Lederers Senatskollegin Katja Kipping bezog sich in ihrer Rede allen voran auf Folgen des Ukraine-Krieges für die Hauptstadt. Sie dankte mehrfach den vielen engagierten freiwilligen Helfern und kritisierte die Bundesregierung. „Wir haben gehandelt und Verantwortung übernommen“, sagte Kipping und betonte, Berlin sei für den Bund „in Vorleistung gegangen“.

Sie warnte, die „eigentliche Mammutaufgabe“ liege – trotz der täglichen Ankunft tausender Kriegsflüchtlinge – noch vor der Stadt. Die Integration und Inklusion in Berlin bleibender Menschen werde den Senat vor große Herausforderungen stellen, erklärte Kipping. Sie stellte aber klar: Eine Obergrenze für Flüchtlinge, einen Aufnahmestopp werde es mit ihr als Sozialsenatorin nicht geben. „Links sein heißt, auch dann für unsere Grundsätze zu stehen, wenn es schwierig wird“, sagte Kipping.

Im Anschluss an die Auftaktreden folgt die Generaldebatte. Neben dem Umgang mit dem Krieg in der Ukraine geht es dabei unter anderem um die Themen Enteignung und Wohnungspolitik. Bana Mahmood, Vertreterin der Initiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen", übte dabei scharfe Kritik am Vorgehen der Linken.

Enteignungs-Initiative sieht sich "getäuscht"

Diese habe sich im Wahlkampf eng an die erfolgreiche Kampagne der Initiative angelehnt, unterlasse es im Bündnis mit SPD und Grünen aber, für die Umsetzung des Volksentscheids zu kämpfen. Von einem "Supergau" sprach Mahmood mit Bezug auf die aktuelle Situation und warf der Linke-Parteiführung vor, Absprachen nicht eingehalten zu haben. "Wir fühlen uns von der Linken getäuscht", sagte Mahmood und appellierte an die Linkspartei, die "historische Chance der Enteignung" nicht dem Koalitionsfrieden zu opfern.

Weitere Themen der Debatte und des vom Landesvorstand eingebrachten Leitantrags: Die Erhöhung der Einkommen von Menschen, die wegen steigender Energie- und Lebensmittelpreise von Armut bedroht sind, die Kommunalisierung von Unternehmen wie Gasag und S-Bahn sowie die Stärkung des Sozialen in Berlin. Neue Stadtteilzentren sollen geschaffen, öffentliche Bibliotheken gestärkt werden.