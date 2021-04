Im morgendlichen Berliner S-Bahn-Verkehr gibt es auf mehreren Linien Zugausfälle und Verspätungen. Nach einem Blitzeinschlag im Bereich Baumschulenweg im Bezirk Treptow-Köpenick am Donnerstag konnten die dadurch verursachten Signalstörungen noch nicht vollständig behoben werden, wie die S-Bahn mitteilte.

Demnach kommt es am Freitagmorgen auf den Linien S8 und S85 weiterhin zu Behinderungen.

Die S85 fällt komplett aus. Züge der S8 verkehren nur zwischen Schönfließ und Treptower Park sowie zwischen Schöneweide und Grünau/Zeuthen. Fahrgäste werden gebeten, zwischen den Stationen Treptower Park und Schöneweide die Linie S9 zu nutzen, hieß es von der Bahn weiter.

Ebenfalls gestört war zwischenzeitlich die S-Bahn-Linie im Bereich Westend. Wegen einer Signalstörung kam es auf beiden Ringbahn-Linien sowie auf der S46 zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen. Die Störung am Freitagmorgen konnte jedoch rasch behoben werden. Fahrgäste müssen dort keine weiteren Einschränkungen in Kauf nehmen.

Wann die witterungsbedingte Störung im Bereich Baumschulenweg behoben sein wird, war nach Angaben eines Bahnsprechers noch unklar.

Auch in Brandenburg war das Wetter stürmisch: Nach einem Blitzeinschlag am Bahnhof Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind aber alle Störungen im Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg in der Nacht zu Montag behoben worden. Die Züge des Fernverkehrs fahren wieder störungsfrei, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Blitzeinschlag am Sonntagabend hatte den Angaben zufolge einen Kurzschluss in den Oberleitungen und eine Stellwerksstörung ausgelöst. Von der Störung betroffen waren alle ICE-, EC- und IC-Züge zwischen Leipzig und Berlin, zwischen Halle und Berlin sowie zwischen Dresden und Berlin.

Mehr zum Thema Modernisierung der Flotte Neue Berliner S-Bahn-Züge könnten früher eingesetzt werden als geplant

Im Regionalverkehr kam es auf den Linien RE3 (Stralsund/Schwedt(Oder) - Lutherstadt Wittenberg/Falkenberg (Elster)) und RE4 (Rathenow - Ludwigsfelde) zu Einschränkungen. (dpa)