Berlin will Corona-Inzidenz künftig mit anderen Zahlen berechnen

zählt Berlin die Coronafälle in der Hauptstadt in Eigenregie und gibt sie täglich im Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit aus – das soll sich nun ändern. Wie der die 7-Tage-Inzidenz künftig auf Grundlage der Fallzahlen vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnen anstatt anhand der eigenen Daten. Damit soll die Zählweise der des Bundes angeglichen werden. Bisherund gibt sie täglich im Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit aus – das soll sich nun ändern. Wie der RBB unter Berufung auf Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) berichtet, will Berlinanstatt anhand der eigenen Daten. Damit soll die Zählweise der des Bundes angeglichen werden.

Notwendig macht die Anpassung die neue bundesweite Corona-Notbremse, deren strengere Auflagen ab Samstag in Berlin und im Rest der Republik gelten. Ab etwa einer Inzidenz von 165 soll es an Schulen beispielsweise keinen Präsenzunterricht mehr geben. Und wann diese Grenze erreicht ist, berechnet der Bund anhand der Fallzahlen vom RKI. Die neue Zählweise in Berlin dient also dazu, etwa Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern herzustellen.

Die Angaben von RKI und Berliner Landesbehörden unterscheiden sich nicht selten erheblich voneinander. Aktuell liegt die Inzidenz in Berlin laut Lagebericht der Gesundheitsverwaltung bei 147,8, während das RKI 135 Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner ausgibt. Grob vereinfacht liegt dieser Unterschied darin begründet, dass die Zahlen des Senats auch positive Testergebnisse einbeziehen, die auch spätabends bekannt werden.





Nach der Entscheidung über die bundesweit einheitliche Corona-Notbremse müssen sich die Berliner auf Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und die Schließung von Museen einstellen . Beim Einkaufen gelten bald neue Regeln, vielen Geschäften droht womöglich eine erneute Schließung.

Der Bundestag hatte die Regeln am Mittwoch beschlossen, der Bundesrat ließ sie am Donnerstag passieren. Das Gesetz tritt in Kraft, nachdem es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist - das soll am Freitag der Fall sein. Nach Angaben des Sprechers des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, zieht die Notbremse ab Samstag dann überall dort automatisch, wo am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 lag. (mit dpa)