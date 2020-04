erha

Die Seniorenpflegeinrichtung in Fennpfuhl ist derzeit geschlossen. Wann die Bewohner nach der Räumung zurück ins Gebäude können,... Foto: Christoph Soeder/dpa

Lichtenbergs Bürgermeister Michael Grunst (Linke) weist die Kritik an den Bewohnern des Seniorenheims entschieden zurück, der Corona-Ausbruch sei auf deren Verhalten zurück zu führen. Die Einrichtung war geräumt worden, mehr als 70 Senioren kamen in Kliniken, bei 22 wurde das Coronavirus nachgewiesen, eine Person starb.

Andreas Chickowsky, Leiter des Pflegedienstes, der das Seniorenwohnhaus betreibt, hatte den Ausbruch darauf zurückgeführt, dass sich nicht alle Bewohner an die Empfehlung gehalten haben, in der Anlage zu bleiben. Bei einigen habe die Einsicht gefehlt, so Chickowsky zur Deutschen Presse Agentur (dpa).

Grunst findet „diese Form der Schuldzuweisung“ nicht angebracht. „Mich haben Äußerungen irritiert, dass die Bewohnerinnen und Bewohner selbst Schuld seien", sagte er dem Tagesspiegel. Der Ausbruch in dem Pflegeheim habe ihn erschüttert.

Es müsse gefragt werden, ob die Pflegeeinrichtungen mit ausreichend Schutzausrüstungen für Bewohner und Pflegekräfte ausgestattet seien und ob diese auch genutzt würden. Laut Chickowsky habe es nicht an Schutzmaterial gemangelt.

Für die Aufsicht des Betreibers des Seniorenheims ist, laut Bezirksamt Lichtenberg, die AOK Nord-Ost zuständig. Diese antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage des Tagesspiegels. Das Gesundheitsamt Lichtenberg werde Ermittlungen durchführen, teilte das Bezirksamt mit.

Eine Überwachung der ambulanten Pflegedienste obliege dem Gesundheitsamt zwar nicht, jedoch forderte es alle Mitarbeiter des Heims und des Pflegedienstes auf, sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Dazu sollen die Personen ins Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge kommen.

Zudem will das Gesundheitsamt Lichtenberg eine Prüfung bei der Senatsverwaltung anregen, ob die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ausreichend seien oder weitere Regeln erlassen werden müssen.

Maskenpflicht für Seniorenheime?

Wie zum Beispiel eine Maskenpflicht für Pflegeinrichtungen. Diese wurde am Dienstag bereits von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) gefordert. In Hamburg gibt es sie bereits. Ebenso in einem Altenheim in Mönchengladbach. Dort waren vor rund zwei Wochen mehr als 10 Personen an dem Virus gestorben. Unterdessen sei der Betrieb wieder normal und alle weiteren Infizierten genesen, so Claudia Frenken von der Einrichtungsleitung im St. Antonius Altenheim in Gladbach zum Tagesspiegel.

In den wenigsten Bundesländern gibt es verbindliche Regelungen. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will eine Maskenpflicht für das Personal in Krankenhäusern und in der Altenpflege per Verordnung festschreiben. „Für die Bewohner der Pflegeheime empfehlen wir die Alltagsmasken“, sagt sie der dpa.

Neuköllner Stadtrat gegen Maskenpflicht

In Neukölln hingegen beispielsweise sieht man eine Maskenpflicht für die Bewohner von Pflegeheimen „höchst fraglich“, so Bezirksstadtrat Falko Liecke (CDU) zum Tagesspiegel. Neben der Verfügbarkeit der Masken sei die Akzeptanz und Einsichtsfähigkeit von Pflegeheimbewohnern ein Problem – besonders, wenn diese dement seien.

Stattdessen dürfe das Virus erst gar nicht in die Heime kommen, das Personal mit Schutzausrüstungen ausgestattet werden und Besuche von Angehörigen ausgesetzt werden.

Spahn will Corona-Test für Pflegeheime

Fatoş Topaç, sozial- und pflegepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus forderte am Dienstag, dass alle Bewohner der Berliner Pflegeheime und von Seniorenwohnanlagen auf das Coronavirus getestet werden.

Am Mittwoch stellte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Entwurf für ein Gesetz vor, dass symtomfreie Testen in Pflegeheimen möglich machen soll. "Wir sehen, dass dieses Virus dort in der vollen Härte zuschlägt“, so Spahn.