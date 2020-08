Kneipen- und Barbesucher in Berlin müssen sich wegen der Corona-Einschränkungen wieder auf strengere Kontrollen durch Polizei und Ordnungsämter einstellen. Das erklärte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag vor dem Gesundheitsausschuss. Kalayci sprach auch über ein mögliches Alkoholverbot in Gaststätten.

Dort wo viel Alkohol getrunken werde, litten die Abstandsregeln. Mit Blick auf die Neuansteckungen in Lokalen, zuletzt in einer Hipster-Bar in Neukölln sowie in einer Gaststätte in Mitte, sagte Kalayci: „Es ist wohl noch nicht ganz verstanden worden, wozu die Dokumentationspflicht gut ist!?“

Gäste und Gastronomen betrachteten die Anwesenheitslisten offenbar als Last, dabei seien diese Listen für die Nachverfolgung potenziell Infizierter unverzichtbar. Dort wo „Bar- und Clubatmosphäre“ herrsche, sei es schwierig, den Infektionsschutz durchzusetzen.

Der Innensenator wolle, so Kalayci, die Ordnungsämter stärken, um mehr Kontrollen zu ermöglichen. Zuvor hatte die Morgenpost darüber berichtet.