Barbesucher in Berlin müssen sich wieder auf strengere Kontrollen durch die Ordnungsämter einstellen. Das erklärte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Kalayci sprach auch über ein mögliches Alkoholverbot in Gaststätten. Der Infektionsschutz würde in den geselligen Runden kaum eingehalten, die Corona-Pandemie scheine in Vergessenheit zu geraten.

Dort wo viel Alkohol getrunken werde, litten die Abstandsregeln. Mit Blick auf die Neuansteckungen in Lokalen, zuletzt in einer Hipster-Bar in Neukölln sowie in einer Gaststätte in Mitte, sagte Kalayci: "Es ist wohl noch nicht ganz verstanden worden, wozu die Dokumentationspflicht gut ist!?"

Gäste und Gastronomen betrachteten die Anwesenheitslisten offenbar als Last, dabei seien diese Listen für die Nachverfolgung potenziell Infizierter unverzichtbar. Dort wo "Bar- und Clubatmosphäre" herrsche, sei es schwierig, den Infektionsschutz durchzusetzen. Der Innensenator wolle, sagte Kalayci, die Ordnungsämter stärken, um mehr Kontrollen zu ermöglichen. Zuvor hatte die "Morgenpost" darüber berichtet.

Offenbar gab es schon am Wochenende erste Zusatzeinsätze. So berichteten Anwohner und Gäste, dass Ordnungsamt-Mitarbeiter gemeinsam mit Polizisten durch die Lokale in Nordneukölln streiften. Dort waren in den letzten Wochen wieder massenhaft Feieraffine ausgegangen - nun wurde von Bar zu Bar kontrolliert. Unerlaubte Stühle und Tische vor den Kneipen mussten wegräumt, Anwesenheitslisten vorgezeigt werden.

Sebastian Czaja, der Chef der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, widersprach den Plänen der Gesundheitssenatorin: "Ein generelles Alkoholverbot in Gaststätten wäre wenig zielführend. Die letzten Wochen in Berlin haben doch gezeigt: Wenn die Bar geschlossen bleibt, wird zuhause oder in den Parks getrunken. Hier haben Ordnungsamt und Polizei noch weniger Kontrolle über das Geschehen. Leidtragende wären einzig die Gastronomen, von denen viele nicht wissen, wie sie es durch die Krise schaffen sollen."