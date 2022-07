Der Neuköllner Amtsarzt Nicolai Savaskan soll suspendiert worden sein, das von ihm bislang geleitete Gesundheitsamt dürfe er vorerst nicht betreten. Das meldete die "B.Z." am Sonntagabend. In Neuköllns Bezirksamt war niemand zu erreichen.

Nicht nur Savaskan, auch andere Amtsärzte der Stadt hatten in der Pandemie immer wieder Streit mit der Politik. Meist betraf die Kritik allerdings Corona-Maßnahmen des Senats. Im Neukölln jedoch war bekannt, dass es zwischen Savaskan und der erst 2021 gewählten Gesundheitsstadträtin Mirjam Blumenthal (SPD) früh zu heftigen Meinungsverschiedenheiten gekommen war.

Der Amtsarzt hat sich regelmäßig öffentlich zu Corona-Fragen geäußert, insbesondere als Mitglied des Verbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Letzte Woche hieß es in der Landespolitik schon, Blumenthal habe Savaskan angewiesen, auf öffentliche Äußerungen zu verzichten. Der Mediziner reagierte am Sonntagabend nicht auf eine Anfrage via SMS. In einer internen E-Mail an die leitenden Beamten im Bezirksamt, schreibt die "B.Z.", nun stehe die "störungsfreie Aufarbeitung" der Konflikte an, weshalb Savaskan von seinen Aufgaben entbunden worden sei.

Vor einigen Tagen erfuhr der Tagesspiegel aus einer internen Runde der Staatssekretäre zum Corona-Herbst 2022, in der es auch um die Rolle der Amtsärzte gegangen war. Der Bildungsstaatssekretär Aziz Bozkurt (SPD) regte in der Runde mit Blick auf die zu erklärenden Maßnahmen an, auf „einheitliche Kommunikation der Behörden“ zu achten. In vorherigen Corona-Wellen sei insbesondere die „eigenmächtige Kommunikation“ einzelner Amtsärzte „nicht hilfreich“ gewesen.

In Senatskreisen war dabei vor allem vom Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid die Rede, der die Schul- und Kitaschließungen in der Pandemie als sozialpsychologisch riskant kritisiert hatte. Larscheid trat zu Jahresanfang gemeinsam mit dem Chef des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte aus dem Hygienebeirat der Bildungsverwaltung aus. Auf Anfrage sagte Larscheid, ihn wundere, dass es im Senat offenbar noch ein Gefühl des Beleidigtseins gebe. Die Maskenpflicht, wie sie von den Staatssekretären gefordert wird, unterstütze er aber. Eine Senatssprecherin sagte zu der Runde lediglich, man arbeite daran Berlin sicher durch Herbst und Winter zu bringen.

Jede Kommune, also auch jeder der zwölf Berliner Bezirke hat einen Amtsarzt. Sie arbeiten fachlich unabhängig, unterliegen aber einer Oberaufsicht durch das zuständige Bezirksamt.