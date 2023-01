Nach Delegations-Besuch OSZE schickt keine Wahlbeobachter zur Wiederholungswahl in Berlin

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird keine Wahlbeobachter für die Berliner Wiederholungswahl am 12. Februar entsenden. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Organisation am Montag veröffentlicht hat.

Zuvor war eine OSZE-Delegation auf Einladung des Landeswahlleiters Stephan Bröchler vom 9. bis 12. Januar nach Berlin gereist, um sich ein Bild von der Wahlvorbereitungen zu machen. Die Teilnehmer sprachen mit Vertretern des Senats, der Wahlbehörden, des Abgeordnetenhauses, aller Parteien sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen.

In ihrem am Montag veröffentlichten Bericht schreiben die OSZE-Experten, dass sie Vertrauen in den Registrierungsprozess und die Genauigkeit der Wählerlisten haben sowie zufrieden sind mit dem Verfahren, wie Parteien und Kandidierende für die Wahl registriert wurden. Man stelle „ein hohes Maß an Vertrauen in die Fähigkeit des Berliner Landes und der Bezirke, diese Wiederholungswahlen effektiv durchzuführen“, heißt es in dem Bericht. Deswegen empfehle man keine Entsendung einer Wahlbeobachtungseinheit. Mögliche Entsendungsformate seien nicht notwendig oder nützlich.

Noch im November hatte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eine Beobachtung durch die OSZE ausdrücklich begrüßt. „Wir werden zeigen, dass wir Wahlen können“, hatte sie gesagt. Auch Landeswahlleiter Stephan Bröchler hatte sich positiv zu einer möglichen Wahlbeobachtung durch die Organisation geäußert.

