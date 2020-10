Die S-Bahn hat nach dem Brandanschlag in der vergangenen Woche am Sonntag mitgeteilt, dass der Betrieb der Ringbahn am Montag eingeschränkt wieder aufgenommen werden könne. Zwischen Ostkreuz und Südkreuz sei aber nur ein 20-Minuten-Takt möglich. Auf der Strecke Richtung Baumschulenweg solle gependelt werden.

Am vergangenen Montag hatten Unbekannt Kabelkanäle nahe dem Bahnhof Frankfurter Allee an der Ringbahn in Brand gesetzt. Zu der Tat hatte sich Stunden später eine „Feministisch-Revolutionär-Anarchistische-Zelle“ bekannt.

Auf der linksextremen Internetplattform „indymedia.org“ wurde eine Selbstbezichtigung mit dem Titel „Lockdown fürs kapitalistische Patriarchat“ veröffentlicht. Darin wurde Bezug genommen auf die Räumung des Hauses Liebigstraße 34.

Wie bei den vorangegangenen Anschlägen auf Kabel der Bahn hatten der oder die Täter wieder mit wenig Aufwand massive Auswirkungen verursacht. Am Tag des Anschlags hatte die Bahn den Schaden völlig unterschätzt und angekündigt, dass bereits einen Tag später wieder Züge fahren können.

Dies wurde später korrigiert und eine "schrittweise" Wiederinbetriebnahme angekündigt.

Der neue Anschlag bestätigt eine ältere Annahme der Polizei, dass mindestens einer der Täter Insiderkenntnisse vom Bahnbetrieb haben muss, da bei der vor zehn Jahren begonnenen Anschlagsserie immer entscheidenden Knoten getroffen wurden. Gefasst wurde bislang aber nie jemand.

Nach Angaben der Bahn fahren die Züge ab Montag, den 12.10.2020, wie folgt:

Linien S41/ S42: verkehren wieder durchgehend, dabei zwischen Südkreuz - Neukölln - Treptower Park - Ostkreuz nur im 20-Minuten-Takt .

verkehren wieder durchgehend, dabei . Linie S8 ist geteilt: Zeuthen / Grünau - Schöneweide sowie Greifswalder Straße <> Birkenwerder

Zeuthen / Grünau - Schöneweide sowie Greifswalder Straße <> Birkenwerder Linie S85: verkehrt nicht

verkehrt nicht Linie S9 ist geteilt: Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau

Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau zwischen Baumschulenweg und Treptower Park besteht S-Bahn-Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt

besteht S-Bahn-Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt zwischen Neukölln und Ostkreuz besteht zusätzlich Ersatzverkehr mit Bussen.