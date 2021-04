Die landeseigene Wohnungsgesellschaft Berlinovo verzichtet nach dem Scheitern des Mietendecksels auf eine Rückforderung der durch die sogenannte Schattenmiete entstandenen Mietdifferenz. Das bestätigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus.

Der Aufsichtsrat der Berlinovo, dem Kollatz angehört, habe das Thema in seiner jüngsten Sitzung "am Rande diskutiert" und die Entscheidung gefällt, sowohl Mieter:innen von Wohnungen und Appartments von Rückforderungen auszunehmen. Unklar sei lediglich, wie mit "generellen Vertragspartnern für Appartments", also beispielsweise dem Auswärtigen Amt, umgegangen werde. Dieses mietet in großem Umfang Appartments der Berlinovo für die eigenen Angestellten. Ob Rückforderungen geltend gemacht werden oder nicht, sei noch nicht entschieden, erklärter Kollatz weiter.

Vor allem die Linke reagierte erleichtert auf die Entscheidung der Berlinovo. Hintergrund ist, dass diese - anders als andere landeseigene Wohnungsunternehmen - nach Inkrafttreten des Mietendeckels in Schreiben an die Mieter:innen sowie neu abgeschlossenen Mietverträgen angekündigt hatte, die durch die Absenkung der Mieten entstehende Differenz nachzufordern, sollte der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden. Genau das war am Donnerstag vor einer Woche geschehen. In der Folge stehen Zehntausende Mieter:innen in der Stadt vor teils vierstelligen Rückzahlungen. Der Berliner Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag einen Hilfsfonds in Höhe von 10 Millionen Euro aufgesetzt.