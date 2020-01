Für die Radfahrerin, die am Mittwoch am Kottbusser Tor bei einem Unfall ums Leben kam, findet am Donnerstag vor Ort eine Mahnwache statt. Wie der Verein Changing Cities mitteilte, beginnt diese um 17.30 Uhr, und zwar in Höhe der Reichenberger Straße.

Am Kottbusser Tor hatte ein Lastwagen im Kreisverkehr die Radfahrerin überrollt und getötet. Zum Unfallhergang machte die Polizei noch keine näheren Angaben, es wird vermutet, dass der Lkw-Fahrer nach rechts in die Skalitzer Straße abbiegen wollte und die Frau im Kreisverkehr fuhr - das wäre ein klassischer Rechtsabbieger-Unfall.

An dem Kreisel hat es in den vergangenen Jahren mehrere tödliche Unfälle gegeben, zuletzt vor zwei Jahren: Dabei wurde eine Fußgängerin von einem rechtsabbiegenden Lkw getötet.

"Wie viele Menschen müssen sterben?"

Der Verein, der aus dem Radentscheid entstanden ist, forderte die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) auf, endlich tätig zu werden. „Frau Günther, das Mobilitätsgesetz schreibt Maßnahmen zur Erreichung der Vision Zero vor, also Null Verkehrstote und keine Schwerverletzten", sagte Kerstin Leutloff von Changing Cities. "Im Gesetz ist festgelegt, dass im ersten Jahr (2018/2019) zehn und im zweiten Jahr 20 Kreuzungen in Berlin sicherer gemacht werden sollen. Wie viele Menschen müssen sterben, bis Sie entsprechend reagieren?“

Aktivisten kritisieren Verkehrssenatorin Günther

Denis Petri von Changing Cities erinnerte daran, dass nach jedem schweren Unfall die Ursachen analysiert und entschärft werden müssen laut Mobilitätsgesetz. "Laut der senatseigenen Darstellung wurde die Kreuzung überprüft mit dem Ergebnis: Keine Maßnahme", teilte der Verein mit. „Es macht fassungslos und wütend, was in Berlin geschieht. Vielleicht ist es an der Zeit, die Arbeit der Unfallkommission grundsätzlich zu hinterfragen und diese neu aufzustellen, wenn das Ergebnis nur immer neue Tote sind." Der Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik, den rotrotgrün angekündigt hatte, werde "von Frau Günthers Haus noch nicht ausreichend vollzogen", kritisierte Petri.

Mehr zum Thema Kottbusser Tor in Kreuzberg Mahnwache für getötete Fußgängerin

Der Kreisel war vor mehreren Jahren umgebaut worden zur Verbesserung des Radverkehrs. Der Radentscheids hatte bereits damals kritisiert, dass nicht versucht worden sei, die Abbiegegeschwindigkeit von Autos urch bauliche Änderungen zu reduzieren, zum Beispiel durch "eckigeres" Abbiegen.