Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP dauerten über sieben Stunden

Aus geplanten fünf Stunden wurden 7,5 Stunden, in denen sich SPD, Grüne und FDP am Montag über Inhalte und mögliche Schnittmengen in der SPD-Parteizentrale in der Müllerstraße unterhalten haben. Inhalte wurden nicht bekannt gegeben. SPD-Spitzenkandidatin und Parteichefin Franziska Giffey sagte danach nur: „Es waren gute Gespräche. Wir werden morgen weitersprechen.“ Damit meinte sie die Linken, die am Dienstag um 10 Uhr in der Parteizentrale erwarten werden.

FDP-Landesvize Sebastian Czaja beschrieb das Gespräch mit „konstruktiv und gut“. Der FDP-Delegation sah man die Müdigkeit an, als sie wortkarg in zwei Großraumtaxis davonfuhr. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch bezeichnete das Gespräch als „sehr intensiv“. Ob dieses Dreiertreffen zur Klärung zwischen SPD und Grünen beiträgt, mit welchem dritten Partner die beiden in Koalitionsgespräche gehen, wird man frühestens nach dem Gespräch mit den Linken am Dienstag sehen.