Der frühere Vize-Amtsarzt und Epidemie-Experte Denis Hedeler, der im Bezirk Treptow-Köpnick nach Rassismus-und Mobbing-Vorwürfen gegen seinen damaligen AfD-Chef entlassen wurde, hat einen neuen Führungs-Job. Und zwar "als Amtsarzt in leitender Stellung" im Gesundheitsamt des brandenburgischen Landkreises Dahme-Spreewald, bestätigte Landrat Stefan Loge (SPD) am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung.

Er sei sehr froh über diesen Gewinn für die Gesundheitsbehörde. "Er hat eine sehr, sehr gute Vorstellung abgegeben", betonte Loge. Am 23. Dezember sei der Arbeitsvertrag unterzeichnet worden, am zweiten Weihnachtsfeiertag habe Hedeler bereits seinen Dienst angetreten. Im Kreis Dahme-Spreewald hat Hedeler nun Chancen auf jenen Chefposten, der ihm unter AfD-Stadtrat Bernd Geschanowski in Berlin verwehrt worden war. "Er ist in der engsten Auswahl für die vakante Leitung des Gesundheitsamtes", bestätigte Loge.

Hegeler, der aus Kuba stammt, ist seit vielen Jahren Mediziner und war zuletzt Vize-Amtsarzt im Bezirksamt Treptow-Köpenick. Er war kurz Weihnachten von Geschanowski entlassen worden, dem er wegen seiner mehrfachen Nichtberücksichtigung für den vakanten Chefposten im dortigen Gesundheitsamt Mobbing und Rassismus vorhielt.

Er warf dem AfD-Politiker vor, ihn wegen seiner schwarzen Hautfarbe und Homosexualität nicht befördert zu haben. Der bestreitet das. Eine Online-Petition namens „Zu schwul, zu schwarz. AfD verhindert Amtsarzternennung“ hatten 38.000 Menschen unterschrieben.

Dahme-Spreewald-Landrat Loge war durch die Tagesspiegel-Berichte zur Rassismus-Affäre auf Hedeler aufmerksam geworden – und hatte bei ihm sondiert, ob er sich einen Wechsel vorstellen könnte. "Ich habe mich an ihn gewandt, ob er interessiert wäre. Die Ausschreibung für eine Amtsarztstelle lief ja bereits", sagte Loge.

Im Landkreis ist man jedenfalls heilfroh, dass sich mit dem Neuen die wegen drei Pandemien – Corona, Schweinepest und Vogelgrippe – besonders angespannte Lage im dortigen Gesundheitsamt etwas stabilisiert. In Treptow-Köpenick ist die Chefstelle des Gesundheitsamtes mitten im Lockdown weiter vakant.

Denis Hedeler hat dem Tagesspiegel angekündigt, dass er trotzdem vor dem Arbeitsgericht gegen seine Kündigung in Treptow-Köpenick klagen will. "Es geht mir um Gerechtigkeit." Andere Opfer von Diskriminierung sollten "den Mut nicht verlieren".

