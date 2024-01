Nach Einbruch und Autodiebstahl Berliner Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach zwei mutmaßlichen Einbrechern. Die beiden Männer sollen in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni 2023 in ein Haus in Altglienicke eingebrochen sein.

In dem Einfamilienhaus am Korkedamm sollen sie den Schlüssel eines BMW entwendet und das Auto gestohlen haben. Vier Tage später wurde das Fahrzeug in Marzahn in der Mehrower Allee geortet – unbesetzt. Der Wagen wurde sichergestellt.

Die beiden Männer sollen zuvor eine Aral-Tankstelle in der Märkischen Allee Ecke Bitterfelder Straße besucht haben, dort zeichnete sie die Kamera auf.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Gesuchten telefonisch unter (030) 4664-372255, per Mail an dir-3-k-22@polizei.berlin.de oder über die Internetwache.