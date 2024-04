Nach Ende von „Palästina-Kongress“ Berliner Polizei weiter im Einsatz – Israelhasser wollen gegen Verbot demonstrieren

Nach der Auflösung eines umstrittenen, für drei Tage geplanten „Palästina-Kongress“ in Berlin rechnet die Polizei an diesem Wochenende mit spontanen Protestveranstaltungen. Die Veranstalter haben nach Polizeiangaben für Samstag eine Demonstration mit 1500 Menschen gegen das Verbot des Kongresses angemeldet. Die Polizei werde den Versammlungsraum entsprechend schützen, sagte ein Sprecher der Polizei Berlin am Samstagmorgen.