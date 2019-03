Die Ermittler nehmen sich jetzt das Haus des verdächtigen Schwagers von Rebecce Reusch vor. Am Wohnsitz des Mannes, der im Verdacht steht, mit dem Verschwinden der 15-Jährigen etwas zu tun zu haben, rückten am Freitagmittag die Ermittler der Berliner Polizei an. Die Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes suchen dort Spuren und erhoffen sich Hinweise zum Verbleib des verschwundenen Mädchens und zum Tatverdacht gegen den 27-jährigen Schwager. Die gemeinsame Wohnung des Mannes und der ältesten Schwester von Rebecca ist der letzte bekannte Aufenthaltsort des 15-Jährigen.

Die Nacht hat der Mann - der Schwager der Verschwundenen - im Gewahrsam verbracht. Bei den Vernehmungen soll der Mann geschwiegen haben. Jetzt setzt die Mordkommission alles daran, den Tatverdacht gegen den Schwager der 15-Jährigen zu erhärten.

Der Mann war am Donnerstag festgenommen worden. „Wir haben einen Tatverdächtigen“, sagte ein Sprecher. Der Verdacht, dass Rebecca Opfer einer Straftat wurde, habe sich nach umfangreichen Ermittlungen erhärtet. Nähere Angaben - auch dazu, was mit Rebecca geschehen und ob sie noch am Leben ist machte die Polizei nicht.

Die Ermittler müssen bis Freitagabend den Vorwurf gegen den Mann soweit verdichten, dass die Staatsanwaltschaft einen so genannten dringenden Tatverdacht erheben kann. Dann könnten gegen den Mann ein Haftbefehl und Untersuchungshaft beantragt werden. Andernfalls müssten die Ermittler den Mann bis Freitag, 23.59 Uhr, wieder auf freien Fuß lassen. Der Schwager von Rebecca war von der Polizei bereits zwei Mal vernommen worden.

Die Jugendliche war am 18. Februar verschwunden. Sie hatte bei ihrer Schwester übernachtet und wollte am Morgen die Wohnung im Maurerweg in Neukölln verlassen. Um 9.50 Uhr hätte sie in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee ankommen sollen – sie verschwand jedoch spurlos. Ihre Schwester soll die Wohnung morgens um 7 Uhr verlassen haben. Der Schwager hatte bislang angegeben, nach einer Feier morgens kurz vor 6 Uhr nach Hause gekommen zu sein und um 8.30 Uhr bemerkt zu haben, dass Rebecca nicht mehr da war. Es kursiert auch eine andere Angabe von ihm, wonach er um kurz nach 7 Uhr nach Rebecca geschaut habe, sie jedoch nicht mehr angetroffen habe.

Die Ermittler versuchen nun, den Mann anhand der Widersprüche, in die er sich verstrickt hat, zu überführen. Verschiedenen unbestätigten Berichten zufolge soll Rebeccas Handy aber nach Erkenntnissen der Polizei von 6 bis 8 Uhr im WLan-Router eingeloggt gewesen sein - über WhatsApp sollen an ihren Handy auch noch Nachrichten geschrieben worden sein.

